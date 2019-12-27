兩岸關係持續維持和平成為兩岸台商共同期待，正崴(2392)董事長郭台強表示，世界地球村概念，台灣有很好的機會成為關鍵角色，希望兩岸和平發展，讓兩岸產業能合作互利。

美國與大陸即將就貿易戰簽署第一階段貿易協議，台灣如何借力使力維持自身競爭力成為台商關注的重點，近期執政者積極推動反滲透法，不少台商憂心將引發兩岸關係更加緊張，進而影響台商權益。

郭台強歷任兩屆台灣區電機電子同業公會理事長，今年5月卸任後擔任名譽理事長，6年期間協助台商從產業串連、接軌兩岸與全球、全球電子資訊揭露等各種面向展開，如：發表《TEMMA調查報告》讓台商瞭解全球經濟局勢與中國大陸城市與經濟發展，帶領台商組團參訪，積極銜接中國大陸、新南向以及歐美等市場，推動產業合作，感謝國台辦與各省市領導給予公會協助與支持，讓兩岸產業串聯合作能有具體成效。

郭台強表示，台灣與大陸屬同文同種，台商過去30年透過在大陸建立生產據點累積很多競爭力，不可能完全放棄，大陸華為及小米行銷全世界，公司與OPPO、VIVO等有很多合作案子在進行，美國與大陸很快要簽署第一階段貿易協議，世界地球村概念，台灣有很好機會成為關鍵角色，希望兩岸和平發展，支持九二共識，讓兩岸產業合作互利。

針對反滲透法，郭台強也表達憂心關切，郭台強表示，台資企業在大陸發展30年，很多廠商不得不配合當地政府要求，政府推動「反滲透法」應該要謹慎，必須正面表列明文規定，施行細則都要詳細陳述，台灣教育水準很高，大家要有判斷力，台灣還是需要產業發展，千萬不要因嚥廢食，不然會造成產業恐懼，希望大家要有智慧，不要影響台商發展的權益。

(時報資訊)