國民黨總統候選人韓國瑜，日前上網紅節目《博恩夜夜秀》後聲勢大漲，不僅表現深獲肯定，觀看人次更兩天衝破317萬。網友表示，看完節目，讓他想起自己去年還是「柯粉」，想法也跟「韓黑」年輕人一樣，認為韓粉中毒太深、不理性，直到某天深究韓批評韓的新聞，發現民進黨網軍真的很厲害！但如今無論會不會贏，他都會投韓一票。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「看完《博恩夜夜秀》感想……我去年還是柯粉想法跟那些笑韓國瑜的年輕人一樣。那時我也覺得韓粉很不理性，中毒太深！在一次的偶然間開始從韓國瑜每一條被罵的新聞中去求證發現……為何中華民國媒體會變這樣……然後開始追他每一條被罵新聞，每天罵他我每天追真相！」

發文網友直言：「一年了，我發現他每一條新聞都是真的被黑！民進黨網軍真的太猛了！厲害！韓國瑜要選上真的很難很難……不過至少我會投他！」

文章一出，迴響熱烈，網友紛紛回應：「有智慧的人，會投票給2號，我之前投票给小英今年要投票2號韓國瑜」、「有智慧！」「回頭是岸，加油吧年輕人，未來國家交给你們時希望是健全的」、「唯真不破是韓至理名言」、「韓要選上根本不難」、「韓國瑜選上很難，是因為民進黨會拚個魚死網破，他們知道輸了可能會被關，與其這樣還不如搏一搏！」

網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)