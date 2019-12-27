一名男網友昨（26日）在臉書社團「爆怨公社」發文透露，女友聖誕夜與姊夫出差，晚上2人視訊時，發現女友喝醉只穿浴袍，話講到一半，畫面意外看到姊夫躺在床上，雖然女友堅稱與姊夫是清白，但他不相信，最後確認證實自己被戴綠帽，已與女友分手。網友看到貼文忍不住驚呼「原來SOD演的都是真的」。

這名男網友還PO出一張截圖，畫面中可見一名女子穿著白色浴袍，坐在沙發上和男友聊天，過程中可能手部動作太大，不小心鏡頭拍到不遠處的床，讓躺在床上的男子入鏡。

網友本到貼文與截圖紛紛留言「出差沒避嫌開二間房不是很怪嗎」、「聖誕夜出差...嗯...真是好日子」、「還好提早發現～提早治療，娶回家就沒救了」。還有人打趣說：「姐妹丼而已，不綠不綠。是你介入了人家的生活而不自知！SOD是真的」、「你去找她姐姐就扯平」、「先找女友姊姊訴苦阿，SOD你也跑一遍」。

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(中時電子報)