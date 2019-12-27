檢調破獲洗錢、博弈網站集團，查扣大批現金。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義百億大亨蕭世耀及楊姓女會計因涉及賭博、洗錢等罪嫌，27日凌晨2點半嘉義地院裁定羈押禁見，理由法官認為，還有部分共犯未到案，蕭某在博弈集團身居要津，實有勾串之虞，故裁定羈押禁見。

法院表示，被告楊女經法官訊問後，認定她曾任公司會計人員，該公司營業項目涉及賭博，楊女受負責人指示，多次收取他人所交付來路不明的現金，手機內也曾接獲相關訊息，涉及賭博、洗錢罪嫌重大，再者，尚有共犯未到案，有勾串共犯之虞，此外，本案境外賭博網站遍及大陸各地，犯罪所得不容小覷，楊女經手大批可疑現金，有羈押禁見之必要。

法院表示，蕭姓被告雖否認犯行，但法官依卷內事證比對，認定他涉賭博、洗錢情節重大，且曾刪除對帳紀錄，足見有為脫罪而湮滅罪證之情，再者，被告供詞避重就輕，又有部分共犯未到案，以被告位居之層級地位，實有勾串之虞，故裁定羈押禁見。

(中時 )