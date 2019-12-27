根據《The Athletic》記者瓦登27日搶先爆料，隨著湖人最近面臨4連敗困境，湖人總管佩林卡開始計畫補強當前陣容，目標找來真正適合湖人的第3得分點，以及能夠控球與外線投射的好手，佩林卡更把庫茲馬、波普兩人擺上交易檯面。

身為湖人今年夏天唯一沒有交易出去的年輕好手，庫茲馬本季除了飽受腳踝傷勢困擾，整體表現更因上場時間大減變差，目前場均11.9分、3.5籃板及0.8助攻，皆創生涯新低，更重要的是，湖人總教練佛格認定庫茲馬並不合適當前體系。

庫茲馬如今會被佩林卡當作湖人交易籌碼，或許也是早晚之事，不過他才24歲，未來發展空間仍然很大，也吸引不少球隊的招募興趣，反正近年湖人丟出包含羅素、英格拉姆、蘭道爾、克拉克生等年輕好手，確實都在其他球隊大放異彩。

至於湖人另一交易籌碼波普，本季場均9分、2.2籃板及1.8助攻，表現確實不如預期，目前他本季領到年薪810萬美元，下季則有球員選項的850萬美元合約，只是佩林卡想把波普交易，必須得到波普本人同意，恐怕沒那麼容易交易出去。

(中時 )