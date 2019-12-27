蔡英文總統在輔選時宣布12月31日要通過反滲透法，前天在電視政見發表會時又表示「可再討論」，立法院今天下午將朝野協商；國民黨副秘書長蔡正元今天凌晨在臉書發文，主張置反滲透法，應留待下屆新立委討論。

蔡正元與另位副秘書長張顯耀，近日都表達反滲透法應留待新國會討論；蔡今天凌晨的發文，也等於為下午的朝野協商先表達立場。

蔡正元在臉書說，這屆立委任期只剩下一個月，民進黨卻要用這屆大部份無法連任的立委，倉促通過要長久使用的法案，一點點正當性都沒有。

如果真的需要一部反滲透法，難道一個月都不能等？讓下屆具有新民意和完整正當性的新立委來審議？硬要讓風中殘燭的舊立委審議，是什麼歪理？

蔡英文和民進黨版的反滲透法應該擱置一個月，讓下屆新立委來審議！

國民黨另位副秘書長兼發言人張顯耀前天也回應蔡總統指反滲透法「可再討論」一事也表示，如此重大的法案的確需要足夠時間、空間來討論，因此不應在本屆立院最後一天強行通過，尤其該法有違憲之虞、會引起兩岸嚴重對立，且與兩岸人民關係條例、政治獻金法、選罷法、集遊法等多部法令重疊衝突，根本不應逕付二讀，應留在下屆立院充分討論。

(中時 )