隨著農曆春節即將來臨，茶籽堂推出每年一產的臺灣籽苦茶油，搶攻送禮市場商機。茶籽堂強調，今年全球限量993瓶，每瓶盒身標上獨一無二真實序號，讓這份難能可貴的美味，為送禮者傳遞最真實的心意。

茶籽堂表示，苦茶籽自古就作為「祝福」意涵，每年10月寒露後為苦茶籽的重點採收期，從苦茶籽生長過程到製作環節的嚴格檢視，發展出全新獨家製油工序：手工採收、新鮮運輸、冷風乾燥、餅式壓榨、自然靜置與新鮮填充，耗時講究的步驟，成就金黃甘醇的苦茶油！

茶籽堂進一步表示，今年除大家熟知的職人手工瓶蓋、特殊導油嘴、與春池玻璃合作的隔光瓶身外，首度於外盒標註了1到993號的真實序號，以獨特標記襯托其珍貴，油內而外，揉合台灣在地精神與特色。

自即日起，「2020茶籽堂臺灣籽苦茶油」限量993瓶正式上市！凡於茶籽堂3家直營門市及線上購物商城訂購，即享「苦茶油珍藏瓶」與「宜蘭朝陽社區秈十米」等超值加贈好禮，數量有限售完為止。

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