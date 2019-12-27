坤悅（5206）看好台中購屋剛性需求，持續加碼購地！坤悅26日公告，以每坪單價約77萬元、購置台中市南區樹子腳段1,349.45坪土地，交易總金額10.39億元，未來規劃建屋出售。

坤悅2019年喜迎交屋潮，帶動前三季EPS高達2.54元，創下歷史同期新高！此外，坤悅不畏總統大選的干擾，第四季一口氣在台中市南屯區與東區，分別推出「好時光」與「高飛」兩個預售案，搶攻年底購屋旺季的到來。

坤悅在台中市北屯區「泰若天成」，以及台中潭子區「迎勝」與「華泰金店」等新成屋交屋入帳帶動下，2019年前11月營收為21.41億元，年增幅達47.13％。

坤悅推案採取小而美策略，2019年總推案金額預估逾30億元。上半年已在台中市大里、太平、豐原等區域推案；第四季在台中市南屯區推出「好時光」，以及東區九期推出「高飛」案，主攻首購與首換族群。

(工商 )