監委陳師孟聲稱要查判馬英九無罪的法官是要監督司法，但法界認為他是混淆事實，因為「真相只有一個」就是法官判有罪、無罪的心證不容許外力介入，更不容許監委假借「外部監督」達到政治目的，來去修理判陳水扁及郭瑤琪入獄、判馬英九無罪的法官。

至於陳師孟要求辯論一事，法官協會重申向來強調審判獨立的精神及重要性，此項原則更是憲法權力分立的基本核心界限，亦非從辯論中獲勝所能決定及印證的；連署只是表達法官群體的心聲，從未試圖以人數作為聲量依據，更不願與陳監委有口舌之爭。

多位法官也表示，陳師孟的舉措，不僅抑制法官表述不同法律見解的空間，更抹煞審判獨立的基本價值，法官固然要內部改革，但陳委員此種濫權干涉，只會引發寒蟬效應，讓內部改革更為退縮不前。

法界指出，法官言行舉止失當、執行職務違失，當然可以經由監察院彈劾送交司法院職務法庭判決懲處，但法官判決有罪無罪已寫在判決書中，如果不服可透過上訴及訴訟救濟方式，而不是濫用監委進行「政治整肅」。

(中時 )