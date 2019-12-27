車聯網、自動駕駛車、汽車共享與電動車四大創新趨勢(CASE)在許多新型電動車中扮演著越來越重要的角色，投資公司紐約梅隆Mellon看好CASE投資商機，而「合庫AI電動車及車聯網創新基金」經理人張仲平指出，中國為全球最大的電動汽車市場，預估2019年將售出約140-150萬輛電動車，2020年接近200萬輛，中國電動車的普及率將持續提升，此外隨著5G商轉、ADAS的進步以及全球減少碳排放的壓力，都將推動電動車整體產業長期成長。

紐約梅隆Mellon舉出4點看好CASE的觀點：(1)車聯網(Connectivity)：根據全球熱成像儀系統與照明行業領導者FLIR研究顯示，2020年新銷售車輛具備車聯網功能的比率為50%，未來具有很大的成長空間，5G是行動產業下一波創新浪潮，預期2020年5G服務將在全球越來越多地方開始上線，將大幅提升車聯網設備之應用服務；(2)自動駕駛車(Autonomous)：隨著汽車配置傳感器數量增加，先進駕駛輔助系統(ADAS)連接率提升，已大幅增進車道偏離警告、自動緊急剎車與盲點檢測等功能，NHTSA並預估，到2025年全球ADAS的複合年增長率為19％。Mellon研究顯示，自動駕駛應用也開始擴展到汽車以外的車輛，包括卡車在內的新市場，看好2020年及未來自動駕駛車的前景；(3)汽車共享(Sharing)：雖然汽車共享產業面臨競爭壓力，但隨著更高的用戶使用率，更多元化的Super Apps應用服務，例如乘車共享、汽車共享、微型電動車與送餐服務，將吸引愈來愈多企業及供應商加入汽車共享產業，長期成長前景看好；(4)電動車(Electrification)：2015年《巴黎協定》發布後，全球許多國家都對汽車燃油排放訂定嚴格標準，此為提升電動車普及率的重要關鍵，2020年為汽車製造商需遵守歐盟新碳排放標準的第一年，隨著汽車廠商加速開發及推出新款電動車型，預期電動車銷售將有明顯增長。

(時報資訊)