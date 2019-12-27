國民黨總統候選人韓國瑜上《博恩夜夜秀》引發話題，造成全台熱議，而有網友分析韓國瑜上節目的時間，發現韓竟在21日提早離開高雄的挺韓大遊行，隻身北上面對全場「超過九成反韓」的博恩夜夜秀！讓他直呼韓國瑜真的是超級勇敢！

網友分析韓國瑜在21日的行程後表示，韓國瑜當天雖然沒有跟著韓粉們走完遊行，僅在最後終點與支持者唱完歌、發表完談話，便匆匆北上準備博恩秀，要知道挺韓大遊行中通通都是韓粉！是韓國瑜溫暖的舒適圈！但是韓國瑜卻毅然決然離開高雄，去面對一個充滿惡意的戰場，這樣的決心怎能讓人不佩服？

網友討論。

博恩秀中99%的人都不支持韓國瑜！網友分析，這樣的場合反而是韓國瑜要增加選票的最佳選項，因為造勢大會也好、遊行、政見發表會也好，這些年輕人都太不會看，但是YouTube上的夜夜秀卻是他們必看的生活消遣！而這群本來就不支持韓的人看到韓國瑜最真實的表現，一定有轉而支持的機會！這整場活動對韓國瑜而言簡直就是只賺不虧！

(中時電子報)