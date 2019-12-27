演藝圈星二代始終充滿話題，從孫安佐到李興文的兒子李堉睿，行徑比狂比脫序，資深演員梁佑南的長子方璿，也是一位狂人，大學時就在信義區酒吧、餐酒館打工，加上本身個性愛玩愛交朋友，今年27歲的他已在台北東區一帶混了7年，整個東區的夜店、酒吧被他喝透透。

方璿大學畢業後曾到歐洲旅遊2周，一路從英國開始泡酒吧喝酒，接著到義大利跟法國，一趟足足喝了3000公里，除了吃喝玩樂，他也開了眼界，「法國的酒吧裡面有種樹，有的店內裝潢是一片星空，且國外有店中店，台灣好像比較少。」回台後他開始思考，是不是也能來開一家歐風酒吧。

方璿（右起）的星媽梁佑南、星妹方琦也會帶朋友來站台。（方璿提供）

決定開店之後，方璿第一個找梁佑南投資，花了4個月的時間說服媽媽，「媽前期不支持我，她覺得東區店一直倒一直開，後來我選好店面的時候，故意載她經過看看，她也發現我真的一直在忙這事，才決定投資我。」喝酒勿開車

有了梁佑南金援以及合夥人投資，方璿年底正式成為星二代「少年董」，開設複合式餐酒館「20餐酒館」，店面一樓白天是網美咖啡廳、晚上是餐酒館，往下走經過星光迴廊，推開旋轉門，地下一樓就是酒吧，一間店有兩種不同風格的消費模式。

一樓網美咖啡廳牆上的投影也是出自方璿的Idea。（粘耿豪攝）

星光迴廊是店內的趣味巧思。（粘耿豪攝）

地下一樓的酒吧相當有質感。（粘耿豪攝）

方璿試營運期間天天到店裡幫忙，他說：「開一間店的開銷比我想像中多很多，光月開銷就要80萬元。裝潢最困難，很多都是台灣店家還沒做過的，店裡用了很多投影設備， 一台12萬共裝了5台。」20餐酒館預計明年1月中正式營業。

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(中時 )