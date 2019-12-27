台大政治系教授張亞中撰文指出，民進黨雖然在操弄「亡國感」，但其實不需要在選舉前夕操作《反滲透法》，因為這對她的選舉弊大於利，真正原因是受到美國壓力。

張亞中表示，國人對於《反滲透法》並沒有共識，更多人認為，這反而是讓台灣民主開倒車。如果是基於實質需要，現有的法律已足以處理《反滲透法》的相關問題。《反滲透法》會激發淺色中間選民對民進黨的不滿，促使知識藍菁英藍決定要出門投票了，讓台商及家屬再也沒理由支持蔡英文。急於通過《反滲透法》，對民進黨的選情不利。

張亞中還分析，而且如果蔡英文想造成社會恐怖氛圍，打擊親藍團體，有太多的手法可以達到，不需通過《反滲透法》。如果《反滲透法》真的有其必要，為何不在1月11日選後再議？答案應該只有一個，就是蔡英文受到美國壓力，《反滲透法》必須在選前通過。

張亞中指出，美國為維護其全球霸權，已與中國大陸展開貿易戰、科技戰、南海戰、香港戰，台灣是另一個戰場，而且是對美國絕對有利的戰場，台灣因而成為華府遏制北京戰略的重要一環，美國要徹底切斷兩岸可能友好的政治關係，讓台灣必須不可逆轉的依賴美國，如果讓兩岸的政治敵意繼續升高，能夠誘使北京衝動使用武力衝突，更是理想。

張亞中指出，美國擔心，如果蔡英文未連任、民進黨不再是立法院多數，甚而在1月11日選舉後立法院也失去再通過的正當性，因此要求《反滲透法》的程序必須在大選前完成，即使未來國民黨執政，或取得立法院多數，也無法再扭轉。蔡英文可以拒絕民進黨，但是無法拒絕美國。蔡英文的政治生命早已交給美國，即使有可能對選情不利，蔡英文也無法拒絕美國。這應是蔡英文要求在12月31日通過《反滲透法》的真正原因！

(中時 )