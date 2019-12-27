台北市第四選區（內湖、南港）立委選戰，由「港湖女神」之稱的民進黨高嘉瑜挑戰國民黨現任立委李彥秀，近來民調顯示高支持度小贏李，讓藍營選情拉警報。但高嘉瑜不安表示，雖然她民調小幅度領先，但是如果年輕人投票率不高的話，能否贏都還很難說。

據《ETtoday新聞雲》日前公布的民調顯示，在台北第四選區的結果顯示，李彥秀支持度為41.9%，高嘉瑜為43.4%，高領先，兩人差距為1.5%個百分點，藍軍選情拉警報。

不過，高嘉瑜在政論節目《年代向錢看》上直言，雖然她民調小贏李彥秀，但是不要忘了2016年的選舉，台北市副市長黃珊珊的民調也都一路領先，但最後投出來，還是輸給李彥秀三四千票，尤其民進黨的支持者都是年輕人，年輕人的投票率非常關鍵。

高嘉瑜表示，之前有民調顯示，年輕人會去投票的機率是四成，但是五六十歲以上的年長者會去投票的機率高達八成，這些人都是支持韓國瑜的，所以選情很難樂觀，更不能掉以輕心，最後民進黨會不會贏，投票率才是關鍵。

(中時電子報)