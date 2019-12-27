選戰進入倒數14天，除了總統選舉，區域、不分區立委選情也備受各界關注。據最新民調顯示，台中市第三選區立委選舉，國民黨候選人楊瓊瓔支持度為39.0%、時代力量候選人洪慈庸39.1%，雙方差距0.1個百分點。洪慈庸表示選情非常驚險。網友看了這份民調紛紛留言說，「洪慈庸穩了」、「好驚險！」。

洪慈庸昨在臉書PO文，自稱「目前以39.1% vs 39％，僅領先對手國民黨楊瓊瓔0.1％，這是非常驚險的數字，也在誤差範圍內，洪辦評估「最終決戰，就在小數點中」。

也許有人不明白0.1%是多少？洪慈庸解釋，假使本區投票率和上次一樣是71%、有173476張有效票，那麼0.1%，就僅僅是173票。即便起步時落後20%，她認為，她絕對不能輸。

本次民調為洪慈庸委託民調公司調查。調查時間為12月20日至21日，調查對象為設籍台中市年滿 20 歲以上選民。抽樣方式以電話資料庫系統隨機抽樣。調查完成有效樣本數：1068份，在95%信心水準下，調查抽樣誤差為±3.0%。

洪慈庸臉書文經轉傳至批踢踢論壇，有挺洪網友就認為「穩了」、「差不多了」、「這區就55波阿」、「洪慈庸會贏」、「民調要看趨勢不要看絕對值 現狀就是洪在狂追」、「民進黨支持者回流、要開始拼割喉了」。

但也有網友嘲諷，「帶風向」、「靠弟？」、「快點找人牽亡魂、把弟弟拉上來助陣」、「某些人真的很急著帶風向」、「穩了～這樣我就放心不投洪了」、「洪慈庸Ｘ恥」。

(中時電子報)