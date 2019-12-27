國民黨總統候選人韓國瑜，日前拋出重設啟偵組議題引社會熱議。支持者「韓粉」對此樂觀其成，甚至在網路發起調查，最希望韓當選總統後特偵組先查何案？網友反應熱烈，其中「1450網軍」拔得頭籌，「高雄氣爆」則名列第二。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「韓市長要恢復特偵組了，大家最想查的弊案有哪些？都大聲的說出來！一起做特偵組最大的後盾！」

文章一出，迴響熱烈，獲得近千讚與數十筆留言與分享。網友紛紛回應：「氣爆」、「高雄和中央都查」、「1450網軍」、「網軍」、「高雄氣爆的捐款」、「私菸案」。

更有網友氣憤表示：「我覺得可以立一個法，想廢特偵組必須經過人民的同意之類的，比如公投要不然誰都不能動他等等的」、「特偵組成立，當今政治人物會關一半以上，2020111就看好戲囉，開鍘了」、「每一件都可惡至極，每一個層級都要有一隊特偵組同步調查，吃下去的全部給人民吐出來」、「查查如何用納稅人的錢養網軍，禁不同聲音的頻道，剝奪言論自由」。

(中時電子報)