許多人喝飲料都喜歡加點配料解饞，其中很常見的椰果，因為Q彈的口感而深得人心，不過最近食品專家在臉書分享，其實椰果並不是椰子肉，而是「細菌分泌的生物纖維」，讓不少網友驚喊，誤會大了，一直以為它是蒟蒻，不曾懷疑過。

根據臉書粉專《韋恩的食農生活》貼文，飲料中常見的椰果，其實並不是椰肉，而是「細菌分泌的生物纖維」。韋恩說，椰果是東南亞地區的傳統食物，它其實是用椰子水來培養醋酸菌，使其分泌出厚厚一層的纖維素，而飽含水份、口感Q彈的椰果，其實就是「纖維素凝膠」。

韋恩指出，椰果富含纖維、不加糖的話熱量很低，屬於很健康的零食點心，而現在也有人看準它富含水分的特性，而將椰果精製成保濕面膜，賦予其更高的價值。

貼文曝光後，立刻引起網友討論，不少人都驚訝留言，「難怪沒有椰子的味道！這麼多年來卻不曾懷疑過」、「這影片我在上課時有播給學生看過，他們超驚訝的！」、「今天才知道」、「蛤！一直以為是蒟蒻做成的」。

(中時電子報)