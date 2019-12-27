便利生活中不可或缺的行動支付工具—LINE Pay，除了積極開拓多元的支付場景，更為廣大用戶創造各項驚喜活動。在充滿祝福的聖誕季後，LINE Pay聯手星巴克推出一系列活動犒賞忠實粉絲。包含集點活動可免費兌換限量聯名熊大手機支架，且用戶於星巴克使用LINE Pay結帳即可享最高15%點數回饋，多項優惠活動將陪伴LINE Pay用戶與星巴克粉絲，迎向嶄新的2020年！

繼日前推出「LINE Pay星巴克星意禮」後，LINE Pay與星巴克此次攜手推出集點活動，並在台隆重推出限量聯名的手機支架，包含熊大與莎莉兩種款式驚喜登場，可愛的熊大側坐在星巴克經典的全白馬克杯旁，另一款莎莉則隱身在馬克杯中向外俏皮探頭，極具質感的兩款熊大、莎莉手機支架，讓粉絲在冬日飲用星巴克暖心熱飲時，不用手忙腳亂，仍可優雅地單手操作手機。集點活動於26日開跑至2020年1月22日止，用戶透過LINE Pay以原價購買任1大杯以上星巴克飲料即獲1點電子章，集滿9點可免費兌換隨機贈送的熊大或莎莉手機支架1份。此款可愛又實用的限量聯名單品，勢必將掀起一波集點熱潮，讓熊大、莎莉與星巴克的忠實粉絲們愛不釋手！

LINE Pay與星巴克為陪伴大家倒數迎新，也祭出多項優惠活動，讓用戶們最高可享15%的LINE POINTS點數回饋。LINE Pay用戶使用已綁定的任一信用卡或簽帳金融卡付款，即日起至2020年1月22日前每筆消費皆享LINE POINTS 3%點數回饋。迎接全新的一年，合作銀行於不同檔期也提供多項優惠：綁定富邦J卡（僅限於LINE POINTS回饋卡別）的用戶，最高樂享LINE POINTS 15%點數回饋，若使用已綁定的中國信託LINE Pay卡付款，每筆消費最多可獲LINE POINTS 13%點數回饋；且LINE Pay卡友消費滿額另專享加碼活動，即日起至2020年1月22日前，使用已綁定的中國信託LINE Pay卡單筆消費滿800元，還有機會再獲得LINE POINTS 66點，累積的點數未來也可於星巴克付款折抵。

甫宣布更名的「LINE Pay Money」（原「LINE Pay一卡通帳戶」，後同），為鼓勵用戶體驗行動支付的便利，同步推出優惠，2019年底前於星巴克付款可獲LINE POINTS 5%點數回饋。邁入2020年，更額外加碼回饋粉絲，用戶在2020年1月1日至22日期間於星巴克使用「LINE Pay Money」結帳，最高可上看LINE POINTS 15%點數回饋。各項活動設有回饋上限，且優惠期間各有不同，活動說明請依「LINE Pay主頁活動訊息頁面」最新公告為準。

同時，歡慶此次LINE Pay與星巴克推出限量聯名的手機支架，憑LINE Pay於星巴克付款成功的交易紀錄畫面，即日起至2020年1月31日止，於新光三越A11 LINE FRIENDS STORE消費可享95折，也讓用戶體驗使用LINE Pay結帳不僅輕鬆便利，也可享受更多超值優惠！活動詳情請見「LINE Pay主頁活動訊息頁面」。

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