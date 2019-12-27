台中機捷特區隨著「COSTCO好市多」二店動工、預計2020年底啟用，以及捷運綠線預計2020年底全線通車，在交通網路與生活機能陸續到位下，捷運G0站近幾年已成為台中房市超級戰場，吸引眾案齊發、插旗密布，包括惠宇、華太、鉅虹、誠總、總太地產（3056）、達麗（6177）、富宇地產（4907）等建商爭相插旗推案。

誠總建設董事長王清謀表示，隨著捷運綠線明年底全線通車，宜告台中進入捷運時代，加上台鐵高架化完成雙鐵利多，機捷特區買氣明顯升溫，目前線上新推案每坪開價在25-29萬元之間。隨著區域土地越來越少，加上3年獎勵開發時程即將屆滿，屆時土地價格調漲、房價跟著水漲船高，機捷特區「2」字頭房價即將成絕響。

在十期深耕多年、擁有逾40年營造經驗的誠總建設，憑著銳利眼光很早就收購GO站唯一擁有木棧園道的土地，今年推出「誠總V建築」預售案。

由於機捷特區以商業區與高密度住宅區為主，綠意與視野相對珍貴，而「誠總V建築」採雙十字造型，為大樓住家引進完整三面採光，同時擁抱永恆棟距，產品規劃28-39坪、2-3房為主力，總價在800多萬至1,100萬元之間，總戶數85戶，總銷約10億元。自進場以來即吸引老客戶詢問回購，目前銷售已破五成。

誠總建設二代、本身也是結構技師的王郁傑表示，北屯機捷特區擁有捷運GO站、G3站，且鄰近北屯路G4松竹站三站環抱，在交通方面，前有台鐵捷運紅線松竹與G4共構站、後有頭家厝車站，台74線從北側畫出與潭子界線、特區後端可從潭子中山匝道、前端可從松竹匝道上台74號線。由於近大坑山區，早溪從旁流經，空氣品質優、居住條件佳，北屯機捷特區成為一級戰區。

王郁傑表示，「誠總V建築」2房吸引首購族與投資置產族，3房則磁吸自住與換屋客群。他強調，在大環境條件相對均等下，小環境的唯一性與產品的特殊規劃，反而成為成交關鍵，加上越稀有的產品越具保值與增值潛力，是「誠總V建築」一推出就熱銷的主因。

王郁傑說，目前北屯機捷特區購屋族以區域客居多，不過，「誠總V建築」觀察客群已逐漸擴張至台中各地，吸納到包括北區、西南屯一帶，還有部分中科族群進來購屋。

(工商 )