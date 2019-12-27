亞馬遜宣布今年年終節日購物季再創最佳銷售成績，全球訂購量達數十億件商品，更賣出了數千萬件亞馬遜裝置。受此激勵，周四亞馬遜股價收漲4.45%，為1,868.77美元，創下1月30日來最大漲幅，帶動標普非必需消費品類股勁揚1.43%，並助那斯達克指數首次漲破9,000點大關。

此前萬事達卡公司公布，今年年終節日購物季美國消費者在線上購物的支出增加，電商銷售額創下歷史新高。這份報告亦為亞馬遜帶來提振。

亞馬遜公布的成績亮眼，但以物流方面的成就最令人驚豔。亞馬遜表示，今年購物季以Prime Free一日和當日到貨服務交付的件數較去年暴增近3倍，是亞馬遜歷來配送最快速的旺季。今年將商品寄送到亞馬遜設置的取貨點而非住家或公司的客戶增加6成。

亞馬遜並表示，今年年終購物季最熱門的商品種類為玩具、時裝、家居與美妝用品，訂購量超過5億件。在今年購物季最暢銷的商品中，自家品牌的智慧音箱Echo Dot、內建Alexa聲控功能的電視棒Fire TV Stick，以及Echo Show 5等產品都榜上有名。

(時報資訊)