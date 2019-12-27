金旻奎在劇中的各種寵妻行為讓父母氣到不行。（圖／中天提供）

《富家公子》EP45.46｜中天娛樂台

才念大學就讓女朋友未婚懷孕！韓劇《富家公子》中由韓星金旻奎演出的金家么子金明何，身為家中獨子，自幼被父母、奶奶、兩個姊姊捧在手心上，除了專心唸書、拚學業外，從來不用擔心生活與經濟問題，沒想到家中的乖乖牌小孩居然意外讓女朋友未婚懷孕，而飾演金明何女友的則是香港著名女星Elkie，童星出身的她近年進軍韓國演藝圈，逐漸在戲劇及唱片展露頭角。

金旻奎與Elkie在劇中都是還在念大學的年輕人，毫無經濟與謀生能力，只能靠著父母幫忙完婚，婚後也只能繼續住在父母的房子待產，而金旻奎誇張的「寵妻行為」則引發一連串的家庭糾紛。Elkie因為懷孕初期害喜不適，整日嗜睡，金旻奎每天就是待在房裡陪Elkie，眼中只有老婆的金旻奎不僅埋怨媽媽不夠細心照顧媳婦，還因家人將老婆愛吃的食物吃掉而生氣。

最誇張的是，金旻奎竟還開口要父母將主臥房讓出來給老婆住，各種媽寶、啃老的行為讓飾演金旻奎爸爸的資深演員鄭普碩忍不住拿起高爾夫球桿狠狠教訓兒子一番。想看更多精彩內容，請鎖定週一至週五晚間8點中天娛樂台《富家公子》。

(中時電子報)