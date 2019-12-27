勇士總教練科爾這次太嗨了！科爾27日談到耶誕大戰爆冷擊退火箭，強調這場比賽是勇士本季表現最棒之戰，儘管裁判警告他們別在場邊跑來跑去慶祝，科爾卻直接回嗆，「我告訴裁判那是不可能的，如果你想吹我技術犯規，那就吹吧！」

其實裁判警告的勇士板凳席球員，就是因傷無法上場的「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，畢竟最近勇士取得3連勝，這場耶誕大戰更是本季首次擊敗勝率過半球隊，就算勇士目前仍以8勝24敗排在西區墊底，擊敗火箭的意義格外不同。

「昨天對我們來說，無疑是最開心、最有趣的一天，因為我們在全美直播的耶誕大戰擊敗一支強隊，這真是很棒的成就，」科爾27日訓練時表示，「跟火箭相比，這場比賽對我們來說意義重大，不僅是勇士球員，就連勇士球迷也很開心。」

勇士替補中鋒克里斯則是感謝柯瑞的場邊坐鎮，「柯瑞能量滿滿，雖很安靜，卻非常真誠，他會告訴我們在場上該怎麼做，但他不會大喊大叫，就跟一名教練一樣，他會跟每個人交流，這讓我很驚訝，因為他完全沒有超級球星的優越感。」

(中時 )