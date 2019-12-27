Adobe公佈在Photoshop on iPad加入「選取主體」功能，用戶只需在螢幕輕按點選，就能選取影像中最突出的主體。此項新功能在 iPad 版的操作方式與桌上出版完全相同。經研發團隊訓練，它可以識別影像中的多種物件，包括人物、動物、車輛、玩具等，方便用戶選取物件及作後續處理。

「選取主體」功能由Adobe人工智慧機器學習技術Adobe Sensei驅動，能自動選取影像中最突出的主體。只需輕按點選便完成整個過程，無需額外選取或微調。此項功能適用於包含多個種類及數量的主體場景、具平滑或粗糙邊緣的物件，以及不同類型的背景。

此項功能由多種互連的Adobe Sensei人工智慧和機器學習演算法驅動，每種演算法均使選取過程的不同部分更為完美。Adobe 的研究科學家已經調整了所有演算法的效能，使它們可以幾乎同步提供最佳的選取效果，而用戶只需要輕按點擊即可實現。

此外，用戶在桌上出版或iPad版選取主體後，可透過雲端文件在另一種裝置上的Photoshop無縫地繼續工作，不但無損圖像的擬真度，亦無需因此匯入或匯出檔案。

同時，Adobe大幅提升應用程式的效能，改善用家在雲端上傳和下載75MB或更大的PSD檔案格式的體驗，接著將會提升儲存容量較小檔的上傳和下載速度。視乎檔案大小和網絡效能，用戶上傳和下載的速度比以往快高達90％。

(工商 )