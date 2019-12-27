伊朗與中方海軍2017年舉行海上聯合演習的畫面

北京正以堅定、迅速的行動，實現將遠征作戰能力擴及遠洋與深海地區的「藍水海軍」目標。中國大陸、俄羅斯與伊朗艦隊將從27日起，在印度洋北部會合，並深入荷莫茲海峽以東的波斯灣水域，舉行4天的聯合軍演。

西方媒體說，這是「1979年伊朗伊斯蘭革命後」，德黑蘭首度與中、俄在波斯灣聯合演習。多維新聞網的分析指出，事實上，中方軍艦早在2014和2017年時，就曾赴伊朗，和該國海軍在波斯灣水域舉行過「反恐、反海盜」等演習。

而中國外交部9月23日也指出，演習是解放軍與其他國軍隊保持正常交流與合作的表現。分析指出，中方海軍力求在太平洋，印度洋與大西洋等地刷戰略存在感，一開始可能就不想綁定任何一個陣營。根據軍方先前披露的情報顯示，解放軍12月27日派出的軍艦隸屬目前在該海域執行任務的「中國海軍第33批護航編隊」，加上23日派出的「第34批護航編隊」，到2020年1月，印度洋上將出現兩支中方艦隊。

就近幾個月的局面來看，無論是第33批護航編隊，還是即將在2020年抵達的第34批護航編隊，在西印度洋水域一開始就肩負著「護航和演習任務」，中方海軍也因此在大西洋，印度洋和太平洋刷夠了存在感。

第33批護航編隊11月就派出了「濰坊」號飛彈護衛艦單獨行動，前往南非以西的大西洋水域，參加中、俄、南非的3國海上聯合軍演。「濰坊」號11月28日完成演習任務後，一路北上巡航，經東非肯亞等地返回吉布提（Djibouti）錨地。

接著編隊12月23日又派出首度參加巡航的「西寧」號飛彈驅逐艦進入印度洋，準備北上與俄、伊演習艦隊會合。另一方面，第34批護航編隊也已沿南中國海南下，可能在1月參加中方與巴基斯坦的聯合海上軍演，由此看來，解放軍艦隊活躍在3大洋水域的現狀益發清晰。

不過，分析認為，兩支解放軍艦隊的總兵力究竟有限，只包括兩艘驅逐艦、兩艘護衛艦，以及兩艘後勤補給艦。此外，這還未達中方艦隊2018年2月中旬在印度洋兵力出現的最高峰。

資料顯示，包括中國南部戰區海軍遠海訓練編隊，以及第27、28批護航編隊在內的3支分艦隊當時都在該水域活動。包括3艘驅逐艦、4艘護衛艦，1艘登陸艦與3艘補給艦在內，中國海軍總兵力達到印度海軍同型艦艇1/3的數量、一半左右的噸位。分析說，解放軍艦隊在印度洋上的存在，也從此逐漸成為常態。

(中時電子報)