一名男網友透露，自己在網路被一位阿姨求歡，對方還大膽稱呼：「你好小騷男」，更開價「看你這麼帥300就好」，讓原PO嚇得驚呼：「大嬸不要嚇我」。誇張的是，該女後來PO出無碼照，自稱「下面很緊」，貼文曝光，嚇壞萬名網友。

一名男網友收到邀約私訊。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在臉書社團「爆廢公社」中分享多張截圖對話內容，只見他被一位阿姨私訊瘋狂求歡，對方先是大膽打招呼：「你好小騷男！」接著直接開口「求愛愛」，接著開價：「我收價很便宜睡一晚500元」、「我看你這麼帥收300就好」，還曬出無碼照，稱自己「下面很緊」，大膽舉動讓原PO傻眼回：「不是錢的問題⋯⋯別嚇我好嗎⋯」。

上萬網友看到貼文紛紛留言笑虧「人帥真好～她還讓你省200」、「嚇到嚇死，還要付錢」、「記得請她匯收驚費給你」、「所以地方的媽媽有需求這個廣告是真的」。

不過有網友指出，畫框裡的女子照片，是一名越南籍女子郭金鳳（Quách Phượng）未整型前的照片，質疑應該是假對話，不過仍引發超高討論。

(中時電子報)