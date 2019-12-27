新北市有一名女子控告一男子趁她醉酒時「撿屍性侵」，過程中還餵食她不明藥物。隨後該名男子遭檢方偵查，男子到案後隨即向檢方表明「我根本不認識她」。本以為這只是男子推託卸責之詞，不料，檢方調查後才發現真的是一場烏龍。

據《自由時報》報導，今年五一勞動節時，一名女子自稱跟林姓男子到三重的KTV唱歌，事後因不勝酒力竟遭林男帶至旅館性侵得逞，過程中還餵食她不明藥物，令女子氣炸提告。

檢警依照女子所言，循線找到了林男。不料，林男到案後向檢方表示，「根本不認識她」，而且自己是同志，早就與配偶辦理同婚登記。此外，他還告訴檢方，事發當天他在家休息、隔日下午在台南超商包貨，也在法庭上提供了超商寄貨收據等資料，表明事發當天他根本不在現場。

隨後檢察官從監視器中發現，侵犯女子的男子與林男長相根本不同，再加上女子報案後卻傳喚不到人，最終依照罪證不足不起訴。

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(中時電子報)