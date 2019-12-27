資深藝人曹西平，常在臉書與網友分享日常，近來「孩子」們開了「穿耳洞」的店，不僅不遺餘力在臉書宣傳，還穿梭西門町街頭幫忙發名片，拋下明星光環的他雖然頻頻被認出，但仍驕傲表示：「頭挺胸做自己一點都不丟臉」。

曹西平表示脫下口罩發著店裡名片，在西門町雖然被很多人認出來，但始終不覺得有什麼丟臉，為了能幫孩子們宣傳，即便別人怎麼說都不會懼怕，只要能夠幫到孩子們，自己願意無私付出一切，接著強調：「抬頭挺胸做自己ㄧ點都不丟臉，拜託人家也不丟臉，這就是你們認識真實的四哥，有天你們逛到西門町，看到我在發名片不要覺得奇怪，那就是最真實的我」。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

看到曹西平不遺餘力提攜後輩，網友也紛紛留言打氣：「直率的個性世間少有，就因為這樣我們都很愛你餒」、「有四哥幫忙宣傳，多有面子的一件事情，怎麼會丟臉?求之不得呢」、「對孩子付出關照及泰然自若認真生活很棒，值得學習」。

(中時電子報)