永信藥品3工人跌槽底缺氧 2輕傷1命危 10:022019/12/27 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 永信藥品大甲幼獅廠區發生工安意外，3名工人意外摔落發酵槽內，1命危2輕傷。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大甲幼獅工業區27日上午8時許發生工安意外，3名工人在永信藥品廠區內清洗發酵槽體，從3公尺高處摔落槽內受困。台中市消防局接獲通報出動5車12人前往救援，8時50分將3人陸續救出，其中2人缺氧、意識清楚，送大甲光田醫院救治，另名年約40歲傷者救出時無呼吸心跳，送往大甲李綜合醫院，經醫護搶救後恢復生命跡象，送加護病房觀察中。 消防人員將受困3公尺深槽底的傷者救出，分送大甲光田、李綜合醫院急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） (中時 ) #大甲 #缺氧 #台中市 #醫院 #永信 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中市文康車穿梭原鄉 部落長輩樂開懷 09:192019/12/23 生活 台中市文康車原鄉趴趴走 部落長輩唱歌祝感心 09:292019/12/23 生活 台中市最新民調出爐 國民黨全線告急！？ 12:552019/12/23 政治 好厝邊！擴大公寓大廈諮詢服務 中市與產業簽署協議書 15:302019/12/23 生活 永信失智爺奶寄情創作 找回樂趣與自信 15:392019/12/23 生活 警局平安夜 長輩、小孩都來報佳音 12:372019/12/24 社會 興亞營造等四廠商 獲台中市「金安心工程計畫」肯定 21:392019/12/24 財經 中火屢犯重大違規 中市府廢止中火2部機組許可證 13:502019/12/25 財經 中火2機組廢證沈智慧：剛好而已 15:352019/12/25 政治 台中市議會國民黨團全力支持市府 抗中火、保台中 11:052019/12/26 生活 社會熱門新聞 花壇工地塌陷圍牆倒 2人被活埋命危 - 社會 寂寞人妻約愛愛 老公出差突返家竟哭訴：被上了 - 社會 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 社會 彰化花壇工地圍牆倒塌 2工人重壓命危 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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