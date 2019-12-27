台中市大甲幼獅工業區27日上午8時許發生工安意外，3名工人在永信藥品廠區內清洗發酵槽體，從3公尺高處摔落槽內受困。台中市消防局接獲通報出動5車12人前往救援，8時50分將3人陸續救出，其中2人缺氧、意識清楚，送大甲光田醫院救治，另名年約40歲傷者救出時無呼吸心跳，送往大甲李綜合醫院，經醫護搶救後恢復生命跡象，送加護病房觀察中。

消防人員將受困3公尺深槽底的傷者救出，分送大甲光田、李綜合醫院急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

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