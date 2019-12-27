《商情》買盤進場，激勵周四紐約期金連3漲 10:002019/12/27 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，激勵周四紐約期金連3漲；因市場擔憂美國總統川普(Donald Trump)被彈劾後的發展，以及關注中美貿易後續情況，令政治不確定性升高，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金連3漲，此外白金觸及3個月高點。 終場2月黃金漲9.6美元，報每盎司1514.4美元，3月白銀漲0.14美元，報每盎司17.99美元，1月白金漲10.7美元，報每盎司953.5美元，3月鈀金漲16.8美元，報每盎司1868.6美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 《商情》空頭回補，激勵上周五紐約期棉走揚 10:002019/12/23 財經 分析師看好明年5G需求激勵晶片業反彈 23:532019/12/23 財經 印度資產 逢回分批進場 04:102019/12/24 投資理財 《商情》空頭回補，激勵周一紐約期棉連4漲 10:002019/12/24 財經 傳華為14奈米晶片加速轉向中芯 激勵股價大漲 15:542019/12/24 財經 台股逐洞賽》聚揚投顧分析師鐘崑禎 16:552019/12/24 財經 蘋果、微軟 2019年美國市值冠亞軍 04:102019/12/25 全球財經 《商情》空頭回補，激勵周二紐約期金漲逾1％ 10:002019/12/25 財經 美股四大指數全面收高 台股開漲31點 09:272019/12/27 財經 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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