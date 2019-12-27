買盤進場，激勵周四紐約期金連3漲；因市場擔憂美國總統川普(Donald Trump)被彈劾後的發展，以及關注中美貿易後續情況，令政治不確定性升高，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金連3漲，此外白金觸及3個月高點。

終場2月黃金漲9.6美元，報每盎司1514.4美元，3月白銀漲0.14美元，報每盎司17.99美元，1月白金漲10.7美元，報每盎司953.5美元，3月鈀金漲16.8美元，報每盎司1868.6美元。(商品行情網)

(時報資訊)