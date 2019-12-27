據大陸國家統計局27日發布的數據顯示，11月，大陸全國規模以上工業企業利潤總額較去年同期增長5.4％，增速由負轉正（10月為下降9.9％）；1到11月累計利潤較去年同期下降2.1％，降幅比1到10月縮小0.8個百分點。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，本月大陸工業企業利潤增速好轉的主因在於：第一，工業生產和銷售增長明顯加快。11月，大陸規模以上工業增加值較去年同期實際增長6.2％，增速比10月加快1.5個百分點；工業企業營收增長5.3％，增速比上月加快3.8個百分點，企業生產規模擴張帶來了盈利增加。

第二，工業品出廠價格降幅縮小。11月，大陸工業生產者出廠價格較去年同期下降1.4％，降幅比試上月縮小0.2個百分點；工業生產者購進價格下降2.2％，降幅比上月擴大0.1個百分點。

此外，數據顯示，11月，大陸消費品製造業利潤較去年同期增長8.2％，增速比10月加快3.1個百分點，其中，食品製造業利潤增長32.5％，上月為下降10.9％；造紙和紙製品業利潤增長66.1％，增速比上月加快54.3個百分點；紡織業利潤下降11.4％，降幅縮小20.5個百分點。

而受到市場需求有所回升、產品價格上漲等因素影響，11月化工、石油加工、鋼鐵行業銷售增速加快，利潤增長回暖。化學原料和化學製品製造業利潤較去年同期下降0.2％，降幅比上月大幅縮小151.5個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業利潤增長45.5％，上月為下降31.2％；黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤下降16.3％，降幅縮小48個百分點。

但朱虹也指出，儘管11月大陸工業企業利潤增速由負轉正，但也要看到，目前大陸經濟下行壓力仍然較大，受市場需求、工業品價格等多重因素影響，工業企業利潤的波動和不確定性依然存在。

(旺報 )