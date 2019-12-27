最受年輕人注目的嵐將於明年解散。圖為來台訪問的日本天團嵐5位成員。(資料照片 盧禕祺攝)

《日經TRENDY》在12月號公布「2020熱賣商品預測排行榜BEST 40」。(翻攝自《日經TRENDY》)

2019進入倒數時間，2020即將到來，日本從平成交替到令和時代，消費潮流也出現了新變化。日媒日前公布一份2020年熱賣商品預測名單，可以看出主辦東京奧運和國民團體嵐的解體，將帶動日本所未有的龐大商機，引領2020年的日本奔向狂熱且激動的一年。

《日經TRENDY》在12月號公布「2020熱賣商品預測排行榜BEST 40」，不意外的，2大歷史性活動東京奧運和嵐的解散，將以感動行銷，將日本緊密結合為一體，而歷20年不衰的動漫角色也一一大復活，大量滲透日本人的生活層面。

對於2020東京奧運，必須知道一個重要關鍵字，那就是「加油村」(OUEN-MURA)。加油村預計在全日本成立2000個據點，盼能吸引來客達2000萬人次，在這裡觀賞賽事、吃吃喝喝，並為選手加油打氣。

享受參與奧運的樂趣，不只是在現場實地觀賽而已，2019年秋季的美式足球超級杯做了最好的示範。在日本各地出現規模前所未有的超級盃戶外轉播，許多日本人齊聚一堂為選手加油的感動畫面，至今仍深植人心。

以東京奧運的規模來說，屆時日本各地的戶外轉播規模將遠勝於美式足球超級盃。戶外轉播旁併設的粉絲會場，有供觀眾消磨一整天的飲食設施，任何人都能享受觀看奧運的樂趣，而這樣的加油消費將席捲全日本。

此外，最受年輕人注目的嵐解散活動，也與東京奧運加油村同屬加油消費。2018年安室奈美惠引退創造的經濟效益，據說多達500億日圓，以嵐的聲勢必遠勝於她，預估消費產值可達3000億日圓。

另一方面，2020年的動漫潮流也蓄勢待發，從動漫界的《機動戰士鋼彈》、《新世紀福音戰士》到遊戲界的《瑪利歐》、《太空戰士》，將是日本明星角色大集合的一年。這些角色有一共同點，都誕生於20世紀，為20到40歲年齡層粉絲所喜愛，至今世界各地仍有大批的追隨者。

這些歷久不衰的明星角色，例如以大阪為舞台的瑪利歐，日本環球影城（USJ）已投入逾600億日圓打造任天堂園區（「SUPER NINTENDO WORLD」，預計夏天將重磅開幕。誕生於橫濱的《機動戰士鋼彈》，同樣也在夏天推出「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」限定期間的活動，打造高度18公尺（約6層樓高）的「初代鋼彈」，並挑戰讓它可以做出動作，而非靜態陳設而已。

另外，由年輕人主導的熱賣商品則是已發展20年的ASMR（自發性知覺高潮反應），它以刺激聽覺連結消費，將是未來消費的新礦山。收集愉悅環境音效有助睡眠的ASMR APP即在美國造成風潮。不僅如此，甚至研發出睡眠本身也是一種娛樂，像手遊《寶可夢睡眠版》、《空檔》這些產品的加入，正讓市場快速膨漲。

另外，技術的演化走在2020年前端的則是生活小幫手。從大學校園研發出來的人體擴張配備(穿戴型肌力服)、可搜尋人、物的高精密度發信機，對我們的生活助益甚大，它們就像是忠誠的夥伴，帶來許多的服務。預定2020年發售的家電產品「DeliSofter」，可在不改變形狀和味道的情況下軟化各種料理，讓需要看護的人更易進食。

排名前10熱賣商品預測名單如下：

第1名、無所不在的東京奧運＆加油村（全國都是特等席）

第2名、失去嵐（加油熱的魅力）

第3名、SUPER NINTENDO WORLD（真實版瑪利歐公園）

第4名、國民總收入（電子決算第2章）

第5名、SHIBUYA SKY（地上230公尺高的天空草坪廣場）

第6名、Mafumafu （家裡蹲的旗手）

第7名、Reon Pocket（瞬間降溫服，穿戴式空調）

第8名、ASMR（快感音）

第9名、COCOHELI PREMIUM＆LIFE BEACON（數位守護）

第10名、冰雪奇緣2（最強姐妹檔再現）

(中時電子報)