台中市上午發生一起工安意外。大甲幼獅工業區內一國內家知名藥廠，上午進行發酵槽清洗作業時，突然發生三名工人跌進發酵槽的意外，警消獲報後到場救援，將三名工人從發酵槽拉出，三人都缺氧，但其中1人沒有生命跡象，目前3人都送醫急救中。

據了解，該家藥廠上午進行例行性發酵槽清洗工作，3名工廠員工才剛清洗沒多久，就紛紛從至少3公尺高槽體摔落受傷，經其他員工發現後立即報案求援，警消當場後，救起3人，1人沒有生命跡象，兩人有缺氧和擦傷情況，目前警消正在調查意外發生原因。

(中時電子報)