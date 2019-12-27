永信藥廠清洗發酵槽3工人跌落 1重傷2輕傷 10:082019/12/27 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防人員將受困3公尺深槽底的傷者救出，分送大甲光田、李綜合醫院急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市上午發生一起工安意外。大甲幼獅工業區內一國內家知名藥廠，上午進行發酵槽清洗作業時，突然發生三名工人跌進發酵槽的意外，警消獲報後到場救援，將三名工人從發酵槽拉出，三人都缺氧，但其中1人沒有生命跡象，目前3人都送醫急救中。 據了解，該家藥廠上午進行例行性發酵槽清洗工作，3名工廠員工才剛清洗沒多久，就紛紛從至少3公尺高槽體摔落受傷，經其他員工發現後立即報案求援，警消當場後，救起3人，1人沒有生命跡象，兩人有缺氧和擦傷情況，目前警消正在調查意外發生原因。 (中時電子報) #台中市 #大甲 #幼獅工業區 #藥廠 #發酵槽 #消防隊 #工人 #跌落 #失去生命跡象 #工安意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 柱姐真話魅力發酵 拚翻轉府城 01:192019/12/23 地方新聞 北市公寓惡火 女子命喪火窟 06:282019/12/23 社會 慘遭怪手鐵架夾住 林口建築工命危 11:352019/12/23 社會 保瑞締新約 助台大藥廠進軍國際市場 15:292019/12/23 財經 《生醫股》保瑞簽新約，助台藥廠打國際盃 15:232019/12/23 財經 保瑞獲台藥廠新約 添成長動能 04:102019/12/24 證券．權證 2男1女三重開毒趴 18歲男家中亡 13:322019/12/24 社會 內政部「加強宣傳」警消加薪利多 耿繼文：麥擱騙！ 15:482019/12/24 社會 快訊》中山高53K中壢段6車連環撞 1人無生命跡象 13:472019/12/25 社會 國道1號53K連環撞車禍 1人無生命跡象嚴重塞車 14:402019/12/25 社會 社會熱門新聞 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 新聞 正妹酒醉遭「餵藥性侵」撿屍男一句話…結局反轉 - 社會 永信藥品3工人跌槽底缺氧 2輕傷1命危 - 社會 全台8成法官挺身而出 拒絕陳師孟汙衊司法 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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