法官協會發起連署活動至今1周，共有逾8成法官參與連署，人數達1689位，佔法官總人數80.3％，且獲得檢察官495位、律師50位、法律學者4位，總計2247位法律人共同響應支持審判獨立；法官協會也呼籲陳師孟應謹言慎行，別再恣意公開汙衊、毀棄司法獨立價值。

協會重申，這次連署活動到昨天結束，活動沒有任何政治立場，身為法官，必須挺身而出，拒絕恣意污衊司法，嚴正捍衛審判獨立；發起捍衛審判獨立連署活動，至昨天截止受理，一週以來各地已有合計超過8成的法官參與連署人數達1689位。

協會表示，身處21世紀的臺灣，具有國際社會所肯定的高度進步價值，獨立、不受外力干預的司法審判，乃守護台灣民主法治成果的最後防線。國際事件殷鑑不遠，今日或許陳監委說了算，明日又該由誰說了算？陳師孟無視於監察委員身分乃國家名器，忽略台灣司法與社會大眾共同努力前進的現狀，恣意公開污衊毀棄司法獨立價值。

協會指出，短短一週內自全國各地集結而成的2247個簽名，不只來自於各審級法官，更來自於檢、辯、學各界，是司法獨立價值的珍貴後盾，更是臺灣社會的共同資產。基此殷切期盼，本會自當繼續履踐創會宗旨，捍衛審判獨立，維護純淨不受干擾的司法審判空間。

(中時 )