由台灣13大宗教教派籌組而成的「宗教聯盟」，決定挺身參與第十屆立法委員選舉，並由黨主席朱武獻博士領軍，中興大學生涯發展中心諮商心理師翁瑋鍼、中國佛教會秘書呂玲玲、統一教牧師閔代璽、道教工會理事長呂錫勳、袁慧心、吳亮儀、陳建平等八人代表，參與全國不分區立委選舉。

此外，宗教聯盟更在台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、台南市、高雄市等選區推薦③巫超勝（台北市第二選區）③文祥志（台北市第四選區）⑥張源益（新北市第七選區）、

③李奇峰（桃園市第三選區）、①朱立凡（台中市第三選區）、④洪偉富（台中市第六選區）、⑤蘇志仁（台南市第一選區）、①王章記（台南市第二選區）、⑤林淑娟（台南市第四選區）、②謝福全（南投縣第二選區）、③李郭秋蘭（高雄市第三選區）、④蔡媽褔（高雄市第八選區）等人參與區域立委選舉。

為打響宗教聯盟參選知名度，朱武獻特別企畫製作一檔近2分鐘的宣導短片，其中，由朱武獻全程錄音簡介，強調：「一個信仰虔誠的人，不會對人民的苦視而不見，他會挽起袖子，他會親力親為，一個便當，一條毛毯，一瓶水，一碗湯，愛與慈悲，將心比心，天災地變，宗教界永遠和人民站在一起！」。

朱武獻強調，德國總理梅克爾領導的基督教民主黨，就是一個宗教政黨，從德國收納難民行動觀察，就可以知道宗教政黨對於人道的關懷與尊敬，是與人民站在一起的。

尤其，全球暖化、氣候變遷，天災地變威力越來越強烈，朱武獻透露，宗教聯盟要提升宗教界服務層次，除原本在做的公益慈善外，正在建立一個全面性救災救難系統。宗教聯盟進入立法院，要建立一個人民信賴的機制，可以更立即，更安心的達到效果。

如何能完善此一系統？朱武獻透露，包括：

1、 降低捐贈物資重疊，即時呼應災民的需求。

2、 提升救災人力效率，智慧手環定位辨識。

3、 回派分配各宗教，提供心靈撫慰與祈福祝禱。

朱武獻說，宗教聯盟是由13大宗教教派代表組成，不僅是宗教服務的平台，更是集結宗教力量服務人民的平台，「無小我‧無藩籬‧無國界‧同理心‧感恩心‧慈悲心」是宗教聯盟創立信念，用心關懷社會大眾，是宗教聯盟創立的主要任務。

(中時電子報)