「卡神」楊蕙如網軍案爆發後，楊蕙如至今神隱，下落不明，國民黨日前發出懸賞令，全民協尋楊蕙如，國民黨今天宣布祭出楊蕙如懸賞令，總懸賞金達100萬元。國民黨文傳會表示，初步要提供新事證，經查證屬實，對追蹤楊蕙如下落有幫助，會依事證情況提供懸賞金，詳細懸賞辦法將在國民黨臉書粉絲團公布。

國民黨台北市議員王鴻薇表示，楊蕙如以前非常活躍，現在完全不見蹤影，國民黨正式宣布懸賞令，提供總獎金100萬元，歡迎民眾提供線索，未來民眾只要發現楊蕙如蹤跡，提供影片、圖片等資料，會依照事證分配懸賞金。

王鴻薇說，隨著網軍案線索越挖越深，楊蕙如躲起來其實處境更危險，呼籲楊蕙如主動把事情交代清楚，如果楊蕙如良心發現願意出面說明，國民黨願意也提供100萬獎金。

王鴻薇強調，民進黨政治人物直接指揮網軍發動攻擊政務官，甚至用來剷除異己，造成選風、政治敗壞，網軍事件必須要水落石出，這是給楊蕙如自清的機會，同時也希望透過協尋楊蕙如，全民一起來破案。

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(中時 )