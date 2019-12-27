劉姓民眾24日上午10時許，開車行經苗栗縣銅鑼鄉中正路，準備右轉進入銅鑼街，卻見1名男子站在行人穿越道上，不停滑手機，劉男好心提醒男子阻礙交通卻被辱罵，2人因此大吵一架，縣警局交通隊表示，行人雖有優先權，但還是要等到綠燈才能走進行人穿越道，以免阻礙行車路線。

轎車右轉進斑馬線遭擋 行人嗆：白癡

行車記錄器錄下事發當時，劉男開車載友人行經中正路，準備右轉進入銅鑼街，發現1名準備過馬路的男子，站在行人穿越道上等紅燈，低頭不停地滑手機，他停車提醒該男子「能不能靠邊些？」讓轉彎車順利通過，男子主張站的地方是斑馬線，反嗆劉男「你白癡阿！」，引爆雙方口角衝突。

縣警局交通隊副隊長潘春林表示，行人穿越行人穿越道時雖有優先權，但若與車發生車禍，基本上雙方都有責任，依此案來看，若行人在停等紅燈時，站立於車道上並阻礙交通，可處300元罰鍰。

交通隊指出，行人於停等紅燈時，應站立於騎樓或人行道上，比較安全，不要站立行人穿越道，若遇到大型車，內車差視野死角，十分危險，行走時也不要使用手機，以免影響安全。

(中時 )