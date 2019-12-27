陳冠希曬出女兒笑容超像他。（圖／翻攝自edc陳冠希微博）

39歲男星陳冠希2年前和大陸超模秦舒培生下一女Alaia，小倆口未打算補請婚宴或公開結婚，但感情十分穩定，陳冠希也說：「結婚就是一張紙」。最近陳冠希帶女友和女兒去看球賽，可見兩歲的Alaia暴風抽高，一張側面露出邪魅笑容的照片超像爸爸，引來網友大讚Alaia完全是陳冠希的縮小復刻版。

過去是情場浪子的陳冠希可說是女星殺手，2016年傳出他和秦舒培交往，同年他還為了秦舒培怒譙台灣第一名模林志玲，隔年陳冠希和秦舒培生下愛的結晶Alaia，陳冠希也搖身一變成為女兒傻瓜，今年4月他帶Alaia在日本街頭散步，因被大陸網紅偷拍直播，陳冠希為護女大爆走，開罵：「你不要搞我！」

昨晚陳冠希和秦舒培在網上分享一家三口看球賽的照片，可見2歲的Alaia已開始換牙，門牙少了一顆，而從陳冠希捕捉到的女兒測拍照看來，Alaia的眉宇之間都相當有陳冠希的影子，尤其是招牌笑容更與陳冠希超雷同，網友回應：「表情和爸爸如出一轍」、「最愛玩的男人沒想到最顧家」、「冠希哥真的老了.... 不過現在很幸福啊」、「越大越像爸爸這基因」。

(中時電子報)