廣達(2382)月線已經連4紅，股價近期在64~65元間整理。廣達伺服器獲利佔比約4~5成，2020年成長性可達10~15%，法人看好廣達率先投入5G網路邊緣伺服器市場，具有潛在成長動能，法人預估2020年EPS 4.37元。廣達集團旗下雲達科技(QCT)年初就擴大參展MWC，並拿下第一個電信業者大單-日本樂天行動網路(Rakuten Communications)，而樂天也是全球電信業者中率先導入虛擬化機房者，開業界先河。廣達董事長林百里表示，5G像是飛機引擎、協同AI、雲端一起帶動產業起飛。未來受惠5G+AI的產業有太多，諸如車聯網、智慧工廠以及娛樂產業。

日本樂天帶頭5G網路部署白牌化，邊緣伺服器需求增加。法人指出，5G時代因應超高頻寬的需求，訊號不易遠傳，超高資料流量的需求將需要更多的邊緣運算裝置來協力運算，但是設備商產品成本昂貴，對於非傳統電信業者而言進入不易。日本樂天網路基礎架構採用了白牌硬體設備和虛擬化基礎設施，其中，透過白牌伺服器、虛擬機及軟體來取代BBU設備，節省傳統設備昂貴的投入成本及維護成本，樂天的新架構吸引產業關注。台灣廠商中廣達(2382)領先投入此塊領域，與Intel及紅帽(Red Hat)等業者共同開發，未來若運行成功且趨勢成形，可望為伺服器市場帶來額外成長動能。

(時報資訊)