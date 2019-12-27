《日經新聞》周日報導，日本顯示器公司（JDI）考慮將旗下位於石川縣白山市（Hakusan）一座重要的智慧手機面板廠賣給蘋果公司和夏普，售價可能介於700億～800億日圓（7.3億～8.2億美元），並已就此交易展開協商。

白山廠是日本顯示器的主力工廠之一，但已於今年7月停工，報導指出，日本顯示器希望能在本會計年度達成協議。日本顯示器對此發布聲明表示，公司正在考慮各種選項，但目前尚未做成最後決定。

財務陷入困境的日本顯示器本月初曾透露，「某客戶」承諾提供2億美元金援，可能透過收購白山廠部分設備來進行。當時就有消息指出，蘋果就是這家可能為JDI注資的重要客戶。

日經在報導中指出，目前的討論方向已經轉變為出售整座工廠，但蘋果和夏普尚未決定出資比例。4年前日本顯示器斥資15億美元興建該面板廠，其中逾8億美元向蘋果貸款。

(時報資訊)