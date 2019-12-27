1.威剛(3260)：明年獲利看旺，昨外資賣超大幅縮手，早盤股價放量彈上73元、漲幅約3.5%。

2.百和-KY(8404)：外資連續8個交易日買超，加上本業成長、建案入帳，明年獲利閃亮，早盤股價開高，惟短線漲多賣壓不輕。

3.云辰(2390)：股價箱型整理月餘，今早多頭回神，放量彈升約近2%，突破短均糾結。

4.世界先進(5347)：近期外資買賣超不一，昨董座喊話2020年相當樂觀，早盤股價漲近3%，突破80元大關。

5.中鴻(2014)：1月內銷盤價每噸漲600元，雖昨外資終結連14日買超、轉賣超，但早盤股價仍上漲近1%。

6.台積電(2330)：昨外資回頭買超1760張，昨夜ADR漲0.85%，加上傳出InFO_AiP確定獲美系大客戶量產訂單，激勵早盤股價彈升至337.5元。

7.聯上發(2537)：外資本月以來買多賣少，推升股價持續上揚，近兩日買超力道增強，早盤續漲至11.05元、再登波段新高。

8.卜蜂(1215)：AI飼料廠明年Q2投產，增添營運動能，並強調明年強化食安、環保投資，早盤股價開高走高，收復5日線。

9.鈺齊-KY(9802)：前11月營收創高，明年營運續看好，早盤股價開平走高逾5%，躍過月線。

10.台塑化(6505)：限硫令上路在即，大賺低硫商機，外資連5日買超1302張，早盤反彈走揚逾1%，領軍油電燃氣類股。

11.聯詠(3034)：AMOLED顯示器將獲手機採用，法人看好營運，外資連6日買超，股價續漲逾2.5%，躍上10日、20日雙線。

12.愛普(6531)：IC設計重啟漲風，不畏外資連2日賣超，晨盤續漲近2%。

13.原相(3227)：TWS晶片訂單見到明年Q1，早盤走揚近2%。

14.迅杰(6243)：不懼外資連5日賣超，重抱市場關愛，股價挾量強鎖11.55元之漲停價，創近3個月高價。

15.宜鼎(5289)：AIoT、伺服器雙題材，營運看旺到2020年，晨盤飆漲逾8%，衝上波段新高價。

16.健信(4502)：外資連2日買超，早盤放量勁揚，一度觸及漲停，漲幅維持8%。

17.大同(2371)：外資昨加碼買超1185張，早盤小漲，收復5日線、周線。

18.高力(8996)：不畏外資昨轉賣超，早盤多頭相挺，帶量漲逾4%。

19.精湛(2070)：將收購先聯科技8成股權，早盤強漲逾7%，創波段新高。

20.凱衛(5201)：早盤漲勢強勁，以31.6元鎖漲停，登1年來新高，領漲資服。

21.臺企銀(2834)：三大法人連4日買超，早盤挾量2萬餘張、偏多操作。

22.達爾膚(6523)：大方配息10元利多持續吸引買盤追捧，推升股價連拉3根漲停，登上逾1年高峰。

23.雃博(4106)：氣墊床攻美、收購德子公司，營運布局再升級，激勵股價勁彈4%，一舉攻克各短均線。

24.盛達(3027)：電車載路由器準備收割，繼昨日強攻漲停後，早盤續彈升4%，來到波段高峰。

25.聯亞(3081)：400G產品將量產，明年營運可期，獲投信連13買，早盤急拉大漲4%，重返300元俱樂部。

26.台通(8011)：多頭發動快攻，早盤差一檔攻上漲停，隨後在獲利了結調節下，漲幅縮至6%附近。

27.仲琦(2419)：明泰收購生效，獲外資連7日買超相挺，早盤放量勁揚2%，續寫逾10年高價。

28.華新科(2492)：MLCC漲聲響起，大陸通路商調高常用規格MLCC價格5~10%，明年第1季漲幅可能更大，股價漲4.32%。

29.國巨(2327)：供應鏈指出MLCC需求從急單效應轉為「常態性增單」，甚至現貨商也傳出「囤貨」，股價漲1.87%。

30.奇力新(2456)：法人預估平均每支5G智慧型手機將增加45顆到60顆電感元件，01005規格電感元件需求大增，價格是0201規格的3倍，股價漲2.4%。

31.揚明光(3504)：特斯拉股價創高、5G趨勢確立使多鏡頭高度成長，二線光學鏡頭廠同步走高，股價漲2.33%。

32.燿華(2367)：以1.7億元認購愛地雅私募3.4萬張，瞄準電動車市場，股價漲1.98%。

33.信昌電(6173)：基期偏低，加上市場有消息傳出，2020年初部分標準型積層陶瓷電容器元件供應將持續吃緊，股價漲2.69%。

34.友達(2409)：供需轉趨平衡，電視面板價格明年1月可望小幅反彈，股價漲2.48%。

35.台表科(6278)：Mini LED需求2020年爆發，法人看好憑藉其SMT技術，有望成為Mini LED巨量轉移供應商的首選，股價漲2.3%。

36.系統電(5309)：外資近3日買超計1036張，早盤爆量急拉漲停14.9元，再登波段新高。

37.世芯-KY(3661)：市場逢低搶進，股價漲風再起，晨盤上漲逾7%，重登5日線。

(時報資訊)