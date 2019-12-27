國產建材(2504)看好明年房市與建材景氣，嘉義輕質隔間磚廠今日舉辦上樑儀式，預計將在明年首季量產後，一年產能即可供應20萬立方公尺，將成為營運新動能。

輕質隔間磚在歐洲、日本建築界應用十分普遍，不論外牆、樓梯、隔間、圍牆都有使用，國產集團董事長徐蘭英說，「我們認為這是一門好生意，可提供輕隔間市場的新選擇！」，決定在嘉義成立全台灣第一家輕質隔間磚廠，搶攻市場商機。

國產集團旗下的國宇建材總經理楊志強指出，國宇建材輕質隔間磚，已經通過多個專業認證，包括：耐震可抗七級以上如日本神戶大地震等級、2小時連續達1000度以上的嚴格防火考驗、還有可呈現國家劇院優異等級的隔音測試等，呈現產品的品質保證。

徐蘭英強調，國宇輕質隔間磚除了有以上種種的產品優勢外，在市場與業務的佈局方面，我們國產建材集團也建構一套完整的「全建材供應鏈」，這條供應鏈，對業務銷售有信心。

(時報資訊)