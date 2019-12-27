5G為2020年全球產業最大焦點，手機、半導體產業預計將明顯受惠，其中半導體產業更是會有全面性的帶動，品牌智慧機上，則預期蘋果仍為旗艦機市場的最大贏家。

5G即將在明年於全球大規模商轉，主要分為Sub-6GHz以及毫米波頻段，目前以全球趨勢來看，Sub-6GHz頻段主導5G智慧型手機市場，即便智慧手機的銷量成長將因換機周期較長，故2020年初期的智慧機換機力道不至於呈現大爆發，但整體半導體產業的成長力道將持續強勁。

研調報告指出，隨著5G帶動的規格升級，將帶動隱含價值提升並驅動全球半導體產業(不含記憶體)於2020-2022年的年複合成長率上看5~10%，對比2017~2019年的低個位數成長明顯放大，預期多數5G智慧型手機將為sub-6GH頻段，且初期售價也會相對高，報告也預估，2020年下半年蘋果5G iPhone出貨落在8000萬支，華為出貨量上看約1億支。

就5G來說，全球電信業者的基礎建設時間將拉得很長，但基地台的建設將隨5G智慧型手機大量生產後於明年下半年加速，5G普及的速度恐將遠快於4G LTE，主要原因包括5G有更多的系統單晶片，且大陸智慧型手機廠商大力積極推出，目前已在大陸看到定價人民幣3000元的5G智慧型手機，且中國移動也預期5G智慧型手機價格在2020年下旬進一步下降至人民幣2000元以下。

分析師表示，看好5G產品週期的推動，蘋果換機潮將使鴻海(2317)受惠，加上大陸品牌的積極推出新機，但預期蘋果仍為旗艦機市場的最大贏家，平均單價超過700美元。

此外，5G對半導體產業的影響將是全面性的，有更多的濾波器、天線、PA與電源管理需要半導體產業的奧援，預計5G也將帶動半導體產業，發展相較2019年更加活絡。

(時報資訊)