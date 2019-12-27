韓國輪基隆外海嚴重傾斜 緊急拖帶回港 10:522019/12/27 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國籍貨輪基隆外海船船傾斜，緊急回港內。（朱姓讀者提供／許家寧翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆港派出拖船將韓國籍雜貨輪「利里豐」拖帶回港。（朱姓讀者提供／許家寧翻攝） 傾斜貨輪已停靠港西碼頭，暫時沒有安全上疑慮。（朱姓讀者提供／許家寧翻攝） 東北季風增強，基隆外海今晨1艘韓國籍雜貨輪「利里豐」發現船身疑似傾斜進水，船長立刻向基隆港求救，港務公司火速派出2艘拖駁船、引港船救援，將船身拖帶回港內避險，目前已平安停靠港西24號碼頭，暫時沒有安全上疑慮。 據了解，船齡26年的6000多噸貨輪，是一艘自備吊桿的雜貨船，上一個港口是從高雄港出發，船上滿載蔗糖等貨品，準備前往韓國釜山港，未料今天清晨行經基隆外海，船隻不明原因向右舷傾斜，立刻緊急申請進港，傾斜原因還需要調查。 (中時 ) #基隆 #外海 #原因 #雜貨 #船身 也許您會感興趣 推薦閱讀 源洋推SB壓縮電線用方型端子 高安規 04:102019/12/23 產業特刊 網曝挺韓原因 批民進黨與庶民作對 07:512019/12/23 政治 余天「熊貓妝」嚇壞觀眾 背後真實原因被曝光... 09:262019/12/23 娛樂 基隆醫院讓聖誕好溫暖 以實際行動關懷弱勢 14:512019/12/23 生活 港邊耶誕晚會開跑 17米高LED耶誕樹點亮基隆 15:282019/12/23 生活 氣魄林右昌 讓基隆再次光榮 01:122019/12/24 地方新聞 輕軌任內動工 決心翻轉交通 01:132019/12/24 地方新聞 基市如老爺車 窮到親寫計畫書 01:132019/12/24 地方新聞 星巴克半年關10店 驚人內幕是這 16:052019/12/24 生活 基隆辦港區徵才說明會 盼帶動新氣象 16:432019/12/25 生活 社會熱門新聞 花壇工地塌陷圍牆倒 2人被活埋命危 - 社會 寂寞人妻約愛愛 老公出差突返家竟哭訴：被上了 - 社會 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 社會 彰化花壇工地圍牆倒塌 2工人重壓命危 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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