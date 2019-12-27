基隆港派出拖船將韓國籍雜貨輪「利里豐」拖帶回港。（朱姓讀者提供／許家寧翻攝）

傾斜貨輪已停靠港西碼頭，暫時沒有安全上疑慮。（朱姓讀者提供／許家寧翻攝）

東北季風增強，基隆外海今晨1艘韓國籍雜貨輪「利里豐」發現船身疑似傾斜進水，船長立刻向基隆港求救，港務公司火速派出2艘拖駁船、引港船救援，將船身拖帶回港內避險，目前已平安停靠港西24號碼頭，暫時沒有安全上疑慮。

據了解，船齡26年的6000多噸貨輪，是一艘自備吊桿的雜貨船，上一個港口是從高雄港出發，船上滿載蔗糖等貨品，準備前往韓國釜山港，未料今天清晨行經基隆外海，船隻不明原因向右舷傾斜，立刻緊急申請進港，傾斜原因還需要調查。

(中時 )