韓國瑜日前上網路節目《博恩夜夜秀》，影片一出引轟動，點閱率已突破300萬點閱率，許多年輕人對韓願意突破同溫層的舉動相當肯定。國民黨台北市立委候選人孫大千更在政論節目中親揭韓上《博恩》的悲慘遭遇。

孫大千在政論節目《新聞面對面》上表示，他們沒有寄望韓國瑜能上《博恩》翻盤，因為韓國瑜的既定形象已經固定，如果上一個節目就翻盤，那韓也太神通廣大了，但是他相信，這是一個好的開始，至少韓開始跟年輕人對話了。

孫大千更表示，其實韓國瑜到現場時，他不知道大家知不知道，韓到現場其實周遭環境是非常不友善的，全場大約95%的人都在舉抗議的牌子！如果一個政治人物面對了九成以上不友善的群眾，韓還可以這樣說，「大家好，我就是韓導」！孫坦言，一個政治人物居然可以那樣的坦白，真的是神經大條，心臟大顆！

孫大千認為，韓在那樣的一個場合，竟然可以隨興做出這些表現，這會讓很多年輕人的評價或多或少有些改觀，或許年輕人不見得會改變對韓的既定印象，可是至少會覺得看到韓國瑜的另外一面，這就是一個好的開始。

(中時電子報)