人民幣兌美元中間價27日報6.9879，較26日報6.9801，貶78點或0.11％。

27日中間價較26日下午4時30收報6.9984，升105點；較昨晚11時30分最後成交價6.998，升101點。

在岸人民幣（CNY）10：16報7.0010，離岸人民幣（CNH）報6.9964。

(工商 )

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