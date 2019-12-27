人民幣中間價貶78點 11:082019/12/27 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價27日報6.9879，較26日報6.9801，貶78點或0.11％。 27日中間價較26日下午4時30收報6.9984，升105點；較昨晚11時30分最後成交價6.998，升101點。 在岸人民幣（CNY）10：16報7.0010，離岸人民幣（CNH）報6.9964。 (工商 ) #人民幣 #26 #11 #日報 #101 也許您會感興趣 推薦閱讀 今日溫暖聖誕 明晚間起氣溫驟降 07:442019/12/25 生活 對台26條》台灣運動員享主場優勢 體育署：遵守規範 18:332019/12/25 體育 嘉義博奕大亨遭聲押 查扣鑽石、瑪莎拉蒂6名車數億 11:042019/12/26 社會 苗栗幼兒園驚傳火警 28名師生受困陽台 11:172019/12/26 社會 苗栗地檢署26日上午 傳喚劉政池到案發監執行 12:342019/12/26 社會 台股逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 17:172019/12/26 財經 台股逐洞賽》聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:452019/12/26 財經 濠瑋-KY 向證交所申請股票第一上市 19:082019/12/26 財經 明泰跨過最低收購門檻 公開收購仲琦科技案正式生效 19:072019/12/26 財經 那斯達克首度跨越9,000點大關 08:562019/12/27 財經 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 陳美伶：台灣養出兩隻獨角獸 - 財經要聞 - 工商時報 選前15天…小英又送大紅包！網諷：不是民調狂勝？ - 財經 同欣電擬吃下勝麗RW部門 - 財經要聞 - 工商時報 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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