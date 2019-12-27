李現與李一桐劇中灑糖。愛奇藝台灣站提供

李現與李一桐劇中「姨甥戀」有進展。愛奇藝台灣站提供

李現名利雙收。愛奇藝台灣站提供

李現、李一桐主演的權謀古裝劇《劍王朝》開播後表現亮眼，李現的瀏海造型先前引起眾多網友吐槽，近來隨著李現在劇中修練有成，造型也做了改變。

從《親愛的，熱愛的》到《劍王朝》，2019年是李現的收割年，他坦言這年有所收穫也失去了不少：「收穫的是大家都看到的這些東西，失去的可能是網路和生活的自由。」隨著「現男友」暴紅，他現在反而話越來越少，感知到自己的一言一行都有可能會遭到誤解。

他也提到自己對粉絲文化有更深的認識，但仍堅持不向粉絲公告自己的每月行程，認為私生活與角色分離，才更能讓觀眾對他演出的角色感覺到信服力，最後他也向粉絲約定：「我盡量做最好的自己，呈現出來最好的狀態！」

李現和李一桐的「姨甥戀」也有進展，李現日前在專訪時透露，劇中與李一桐仍會有灑糖的戲份，「哪怕她是冰山，內心也是有感情的」。近來兩人在劇中為了復仇計畫將分別行動，臨別前彼此擔心對方安危，終於止不住心裡滿溢的情愫互相擁抱，李現融化冰山美人小姨的心，也讓守著感情線發展的大批粉絲開心直喊：「好甜！」、「終於讓我嗑到糖了！」

相比於前一部作品《親愛的，熱愛的》飾演霸道鋼鐵直男，李現在《劍王朝》飾演的角色性格俏皮，李現說，這次角色很會社交，比上個角色還會撩妹，但透露自己在女生面前挺笨的：「我是不太會聊天的那種類型。」

《劍》劇專注於復仇打戲，會不會擔心不符合粉絲喜歡的感情戲取向？李現笑回：「我在拍《親愛的，熱愛的》之前也不知道會吸這麼多女粉！」表示自己都是看品質和劇本決定接演，每個作品都是自己當時最好的選擇，《劍》劇也是他全身心付出的作品，包括要克服自己的懼高症，以及為求完美而拒用替身，精益求精狀態讓導演誇：「眼神都有了，越來越好。」

《劍王朝》每週五至週日晚間8點愛奇藝台灣站播出。

(中時 )