108年農民承租台中市有耕地租金，自明年1月開徵，租金在台中市政府積極爭取凍漲代金標準下，經中部4縣市聯席會議決議，僅稻穀每公斤微調高0.5元，其餘產物類別皆未調整，承租人明年1月收到繳款書後，可利用全省7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商繳納。

地政局長吳存金說，南投縣政府今年11月13日召開「中部4縣市研商108年期經管之縣市有出租耕地佃租實物折徵代金標準聯席會議」，由台中、彰化、苗栗、南投縣政府共同開會議定108年期實物折徵代金標準。

經台中市政府積極爭取下，最後會議決議僅稻穀從每公斤16元微調為16.5元，其餘維持甘藷每公斤5元、相思樹每公斤1元、鮮魚每公斤26元，並已於今年11月27日公告。

地政局強調，承租市有耕地的農民，108年期租金將於明年1月開徵並寄發繳款書，可利用全省7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商繳納，方便又快速。若有繳款問題，請電洽地政局地權科王小姐04-22218558分機63723。

(中時 )