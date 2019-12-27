台北市長柯文哲今早以民眾黨主席身分上「你今天民眾黨了沒？」節目，提到進軍國會將如何編列預算，並指出下一個破產的城市將會是彰化和高雄，呼籲陳菊應該要出來講清楚，任內負債多少錢，而不是問A答B，柯說，負債沒關係，不要負債後路邊還是坑坑洞洞的，那錢到底用去哪裡？

日前柯文哲在國際交通研討會上轟，桃園國際機場第三航廈興建「沒有財政紀律」，柯文哲表示，如果你預算只有這樣，去設計東西不能超過，給你40億，設計師就是設計40億怎麼會去設計成60億？然後執行又再增加預算。柯也提出質疑說，一看很多都要綁標，規格都很奇怪，等於沒有財政紀律，預算多少就多少，直指執政黨沒有把數字當數字。

另外，柯文哲說，收支平衡虛報收入，才會負債很多，苗栗26年沒有刪過預算，乾脆把議會砍掉就好了，更直指下一個破產的就是彰化和高雄。柯說，財政紀律真的很重要，不能編赤字預算。

柯文哲還說，蔡總統說他是最守財政紀律的政府，有兩個疑點，第一就是他的特別預算沒有編在內，第二就是編預算時，預計要負債2000億，結算只有負債1000億，蔡政府就覺得沒有赤字。

柯文哲在節目上也直接呼籲陳菊，要她出來講明白，柯說，高雄負債不可能是陳菊一人造成的，但要講出來到底任內負債多少？個人任內如果負債1000億用在哪裡，結果問他A答B，柯稱，負債沒關係，不要路還坑坑洞洞。

主持人郭子乾問柯文哲預估民眾黨能拿下幾席，柯表示，很難預估，因會過5％到底有幾黨真的很難預測。柯文哲指出，目前台灣國會最大的問題就是「黨同伐異」，民眾黨不會這樣，會按是非對錯，比藍綠更重要的是黑白，大家會比較理性，未來在國會有鯰魚效應，導正國會亂象。

此外，郭子乾問柯文哲，韓國瑜如當選總統會重啟特偵組，查高雄負債3300億，真的能查清楚嗎？柯說，錢用到那些地方講出來就好，根本不用特偵組，先把公開的帳目清出來就可以了。

(中時 )