郭男剛搬到苑裡居住，因人生地不熟，騎乘苗46線時過彎太快，不慎摔落路旁水溝，巡邏員警協助救援。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

雲林縣58歲郭姓新住民，剛搬到苗栗苑裡居住，25日上午11時許，騎乘機車行經南勢里苗46線轉彎處時，疑似因車速過快加上路況不熟自摔，人車跌落路旁水溝內，還好傷勢不重，他起身後獨自步行約2公里找人救助，最後因體力不支而蹲坐路口，幸逢巡邏員警協助，順利排除困境。

通霄分局山腳派出所長張景霖指出，25日上午11時15分執行巡邏勤務時，行經苗43線與苗46線路口處，發現郭男臉色蒼白、神情呆滯蹲坐路旁，便下車關心。

郭男向警方表示，自己是剛搬來附近的新住戶，上午從苑裡鎮南勢里的住處，騎乘機車至苑裡市區購物，因為對山路路況不熟且車速太快，過彎時不慎「犁田」，導致人車跌落至路邊約1米深水溝裡。

郭男奮力從水溝中爬起，便獨自徒步走了約2公里求援，因位處偏僻山區、人煙稀少，他找不到住戶協助脫困，最後因太陽曝曬加上摔車受傷，體力不支蹲坐在路旁。

警方巡邏經過發現受傷的郭男，沿道路折返找尋事故機車，順利魚苗46線2公里處路旁水溝裡發現機車，警民便動手合力將機車從水溝裡抬回車道，由於機車龍頭嚴重毀損無法騎乘，警方立即聯絡山腳里機車行協助檢修，郭男對於警方義舉，感謝不已。

警方呼籲，駕駛汽（機）車切勿疲勞駕駛，行經路況不熟路段建議減速慢行，以爭取更多反應時間，避免危及自身及他人用路安全，倘有需要民眾可多加利用行動裝置下載內政部警政署警政服務系統app，內建有協助招呼計程車之服務，並也歡迎民眾向警方尋求其他相關必要之協助，以免意外事故發生。

(中時 )