2020總統大選唯一一場的電視辯論會29日舉行，國民黨候選人韓國瑜、民進黨候選人蔡英文、親民黨候選人宋楚瑜在先前的電視「政見會」激烈交鋒後，真正的世紀直球對決，才要登場。

依據流程安排，29日電視辯論會由公視主辦，於當天下午兩點開始，會中共有3個環節：第一階段為候選人申論，順序為韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文上場，各有8分鐘的時間對自己的政見進行申論。

第二階段為媒體提問，將由中國時報、蘋果、聯合報、中央社、自由時報五家媒體對候選人進行提問，共五題，由三位候選人輪流回答，提問時間為1分鐘，回答時間為2分30秒。題目方向涵蓋外交、兩岸、經濟、勞權、民主體制、反滲透、轉型正義等。

第三階段為交叉詰問，三位候選人將互相對於國政願景進行提問，並由另外兩位候選人進行回應，順序為韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文，提問時間為1分鐘，回答時間則是2分鐘。

這場辯論會全國矚目，也是大選前韓、蔡、宋最後一次，同時在電視上正面交鋒！

(中時電子報)